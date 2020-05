Napoli, verso la ripresa: oggi i risultati del primo tampone e domani il secondo

Non mancano le polemiche sull'eventuale ripresa del campionato, ma per la riapertura del centro tecnico di Castel Volturno ormai ci siamo. Dal 18 maggio torneranno gli allenamenti di squadra, ma ieri è stata una giornata chiave per il ritorno quantomeno a quelli individuali col primo giro di tamponi direttamente nelle abitazioni degli azzurri. Ne ha parlato anche Dries Mertens alla stampa belga: "Oggi ho dovuto fare un tampone. Un infermiere è venuto alla mia porta e si è divertito perché mi ha detto che sua figlia è una mia grande fan. Gli ho risposto: sono io un tuo fan perché ho rispetto per quello che fai. Gli ho anche chiesto: qual è la cosa più difficile che hai vissuto? E lui: tornare a casa e non poter riabbracciare i miei figli perché lavoro in ospedale. Ho pensato fosse una brutta storia, intanto aiutiamo nella distribuzione delle mascherine e speriamo finisca tutto il prima possibile".

A Castel Volturno intanto è tutto pronto da tempo, seguendo l'ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca per le sedute individuali "nel rispetto delle norme di distanziamento sociale ed a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale" ponendo come condizioni l'obbligo di test diagnostici; spazi delimitati, limitazioni uso spogliatoi e spazi comuni con gli atleti già in tenuta d'allenamento all'arrivo ed il rientro a casa a fine allenamento evitando gli spogliatoi ed il controllo medico periodico. Probabilmente, però, servirà qualche altro giorno per rivedere gli azzurri ruotare sui 3 campi del centro tecnico: bisognerà attendere i risultati del primo tampone, già in giornata, e poi procedere con un secondo e quindi almeno altre 48 ore prima del via libera. Nessuno dovrebbe presentarsi in ritardo: il Napoli non ha autorizzati ritorni in patria e tutti i giocatori hanno seguito nelle loro abitazioni napoletane il programma personalizzato dello staff di Gattuso.