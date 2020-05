Napoli, verso la ripresa: oggi i risultati del secondo tampone e domani in campo

C'è ancora incertezza sulla ripresa del campionato, così come per il passaggio agli allenamenti di squadra dopo il 18 maggio, ma intanto per la riapertura del centro tecnico di Castel Volturno è ormai questione di ore. Ieri infatti è stato effettuato il secondo ciclo di tamponi, dopo che il primo ha dato esito negativo per tutti gli azzurri (mancava solo Karnezis per un ritardo tecnico, ma ieri è arrivata la negatività anche per lui), e se il risultato sarà lo stesso si potrà comunicare alla squadra il via libera per ritrovarsi al campo già domani mattina.

A Castel Volturno infatti è tutto pronto da tempo, seguendo l'ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca per le sedute individuali "nel rispetto delle norme di distanziamento sociale ed a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale" ponendo come condizioni l'obbligo di test diagnostici; spazi delimitati, limitazioni uso spogliatoi e spazi comuni con gli atleti già in tenuta d'allenamento all'arrivo ed il rientro a casa a fine allenamento evitando gli spogliatoi ed il controllo medico periodico.

Oggi ci sarà un'altra sanificazione delle strutture e già da domani la squadra ruoterà sui tre campi del centro tecnico (probabilmente quattro per ogni campo). In questi giorni gli azzurri hanno anche ricevuto il materiale tecnico: arriveranno già pronti, evitando così gli spogliatoi per cambiarsi (dal parcheggio si può accedere direttamente ai campi). Gattuso e lo staff sono pronti a lavorare individualmente, ma da subito col pallone anche a livello tecnico: non ci sono particolari differenze fisiche visto che tutti sono rimasti nelle proprie abitazioni napoletane seguendo tabelle personalizzate.