Napoli, verso la ripresa: tutti negativi al tampone, oggi il secondo e sabato in campo

Non mancano le polemiche sull'eventuale ripresa del campionato, ma per la riapertura del centro tecnico di Castel Volturno ormai ci siamo. Ieri infatti sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati nella giornata di martedì e tutti gli azzurri hanno avuto conferma di essere negativi. Quest'oggi partirà il secondo ciclo di tamponi, a 48 ore di distanza dal primo, e dopo i risultati potranno prendere il via le sedute individuali al centro tecnico. Con ogni probabilità, quindi, da sabato gli azzurri lasceranno le tabelle personalizzate nelle proprie abitazioni per raggiungere il centro sportivo e tornare a lavorare col pallone.

A Castel Volturno è tutto pronto da tempo, seguendo l'ordinanza del Governatore Vincenzo De Luca per le sedute individuali "nel rispetto delle norme di distanziamento sociale ed a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purchè gli allenamenti siano effettuati in forma individuale" ponendo come condizioni l'obbligo di test diagnostici; spazi delimitati, limitazioni uso spogliatoi e spazi comuni con gli atleti già in tenuta d'allenamento all'arrivo ed il rientro a casa a fine allenamento evitando gli spogliatoi ed il controllo medico periodico.

La squadra ruoterà sui tre campi regolamentari del centro tecnico (probabilmente quattro per ogni campo) ed in questi giorni è in fase di consegna anche il materiale tecnico. Gli azzurri arriveranno al campo già pronti, evitando così gli spogliatoi poi per cambiarsi ed anche alla fine della seduta. Nessuno dovrebbe presentarsi in ritardo: il Napoli non ha autorizzato ritorni in patria e tutti i giocatori hanno seguito nelle loro abitazioni napoletane il programma personalizzato dello staff di Gattuso.