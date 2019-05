© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Messaggio chiaro in casa Napoli, evidenziato anche dall'edizione odierna del Mattino: bisogna cedere, ancora prima di acquistare. Nessuno dei giocatori in prestito rientrerà alla base. Sono stati già avvertiti gli agenti di Inglese, Sepe e così via sono già avvertiti, ma in partenza ci sono anche diversi elementi della Prima Squadra. Mario Rui, Ounas, Verdi e Malcuit. Hysaj non verrà svenduto e i 40 milioni rifiutati lo scorso anno dal Chelsea non verranno ridotti di molto.