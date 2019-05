© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via Elseid Hysaj e Mario Rui dal Napoli questa estate. Ad affermarlo, in una intervista rilasciata a 'Radio Marte', il procuratore dei due calciatori del Napoli, Mario Giuffredi: "L’intenzione - ha dichiarato - è portare via Hysaj e Mario Rui. Hysaj tra un anno va a scadenza e la sua uscita è obbligatoria, ma ritengo sia anche giusto cambiare aria. l’Atletico ha sempre chiesto informazioni, ma non c’è solo l’Atletico. Paratici lo ha visto sempre bene e di certo andrà in un club importante. Il portoghese in questi due anni credo che abbia fatto cose importanti ma sono state sminuite e questa cosa mi fa male perché mi sarebbe piaciuto vederlo un altro anno a Napoli e poi non credo che il Napoli troverà un terzino più forte di Mario Rui. E’ gusto che cambi aria per quello che si è creato a livello ambientale intorno a lui e ripeto, mi fa male, ma andrà via anche perché le squadre non mancano. Roma, Milan, Torino, ma anche all’estero. Il Benfica è il sogno di Mario Rui".