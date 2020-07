Napoli, via libera al nuovo ingaggio per Osimhen. Ma l'agente attende la Premier League

Come a un tavolo di poker, il Napoli preferisce aspettare che siano altri a sbagliare mossa e scoprire l’eventuale bluff, scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport raccontando la situazione di stallo per Victor Osimhen. De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a ritoccare alcuni aspetti sull’ingaggio, ma senza farsi intrappolare in un gioco al rialzo di commissioni.

L'entourage spinge per la Premier League. Il nuovo agente francese D’Avila ha però come obiettivo portare il giocatore in Premier League e capitalizzare al massimo il passaggio, ma al Lille non sono arrivate offerte concrete dall'Inghilterra. Il Liverpool, che s'è già tirato indietro dalla corsa su Werner che sarebbe costato anche meno del nigeriano, avrebbe effettuato solo un timido sondaggio.