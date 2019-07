Napoli, via tutti gli esuberi. Cessioni da 100mln per incrementare il tesoretto

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

James Rodriguez, Mauro Icardi e Pépé. Il Napoli continua a lavorare per potenziare la rosa di Carlo Ancelotti, ma al contempo il ds Cristiano Giuntoli deve proseguire il lavoro di snellimento della rosa partenopea. Come ha già fatto in queste settimane, d'altronde. Preparata la torta, ora bisogna aggiungerci la ciliegina e questa - almeno in termini di cessioni - è rappresentata dai nomi di Simone Verdi, Elseid Hysaj e Lorenzo Tonelli. Da valutare la posizione del neo-campione d'Africa Adam Ounas, mentre due giorni fa Carlo Ancelotti ha di fatto tolto dal mercato Mario Rui.

Le cifre delle cessioni - Il tesoretto arriva anche da qui, non solo dai soldi che il Napoli aveva già in cassaforte e intenzione di investire. Amadou Diawara è finito alla Roma per 21 milioni, Roberto Inglese al Parma per 22 (2 milioni per il prestito più venti milioni tra un anno), Raul Albiol al Villarreal per 4 milioni, Vinicius al Benfica per 17, Roberto Insigne al Benevento per 1,5 milioni, 11 per Luigi Sepe e Alberto Grassi al Parma oltre l'imminente cessione di Marko Rog al Cagliari per 18 milioni.

I prossimi esuberi da piazzare - Verdi, Hysaj e Tonelli. Poi le cessioni - sicuramente in prestito visto il valore tecnico - di Gennaro Tutino e Gianluca Gaetano. Le uscite dei primi tre, intanto, andrà a incrementare il tesoretto già in possesso di De Laurentiis. Verdi sarà ceduto per oltre venti milioni di euro, cifra che si spera di arrivare anche per l'esterno albanese seguito da Roma e Tottenham. Situazione in divenire per il centrale, accostato al Lecce nelle scorse settimane e al Sassuolo negli ultimi giorni.

Quasi 100 milioni di euro dalle cessioni - Qualora il quadro dovesse essere completato a breve, si arriverebbe a una cifra di circa 95 milioni. Un introito di primo piano, mentre la trattativa col Real Madrid attende di ripartire con vigore per arrivare al colombiano ex Monaco. Sullo sfondo il talentuoso attaccante del Lille senza dimenticare Maurito, che può rappresentare un vero e proprio affare in quanto l'Inter attende solo il momento di cederlo.