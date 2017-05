Napoli, vice Callejon cercasi: Ounas in pole, Castillejo l'alternativa

© foto di Adrián Blanco/Bernabéu Digital

Il Napoli è alla ricerca di un vice-Callejon, visto che Giaccherini, impiegato pochissimo in questa stagione, potrebbe essere ceduto in estate. Diversi profili valutati da Giuntoli, in pole position c'è Ounas del Bordeaux, esterno destro francese di origini algerine già cercato dal Napoli la scorsa estate. L'alternativa porta il nome di Samu Castillejo del Villarreal. Lo riporta Il Mattino