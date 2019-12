© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Se da un lato restano molto difficili i rinnovi di Mertens e Callejon, dall'altro ci sono diversi giocatori del Napoli vicini a prolungare i rispettivi contratti. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, Luperto e Gaetano hanno gli accordi già impostati, per Maksimovic l’intesa è vicina, Milik e Zielinski rappresentano i profili da cui ripartire ma per entrambi non c’è ancora l’intesa sulla clausola rescissoria e su altri dettagli. Per Allan, infine, il Napoli ha intensificato i contatti con il suo entourage.