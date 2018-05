Napoli, vicino il primo acquisto: corsa a due per l'erede di Reina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli impegnato nelle ultime tre di campionato, ma club che ha da tempo fatto partire le proprie manovre sul mercato. Il primo acquisto sarà con ogni probabilità il nuovo portiere, considerando che già da gennaio il Napoli è certo dell'addio di Pepe Reina, lasciato libero di accordarsi col Milan vista la scadenza del contratto. E proprio nei giorni scorsi il portiere spagnolo, non senza qualche polemiche per la tempistica, ha salutato amici e compagni di squadra in un party da 250 invitati in un noto locale partenopeo.

Con Maurizio Sarri o meno in panchina, il Napoli ha individuato due portieri abili con i piedi per proseguire sulla linea del gioco attuale e la corsa s'è ormai ristretta a due profili di livello internazionale. Bernd Leno del Bayer Leverkusen: la clausola è sotto i 25mln di euro ed è invitante per un classe '92 che fa parte anche della nazionale tedesca. Nessun problema col club tedesco, ma bisogna sbrogliare la questione legata ai diritti d'immagine. L'altro nome è quello di Rui Patricio, portiere dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese campione d'Europa, sicuramente di maggiore esperienza dato che è un classe '88. Con ogni probabilità lascerà lo Sporting, dopo alcune divergenze con il presidente, e la clausola da 30mln di euro è solo indicativa: può partire per circa la metà considerando anche l'età. Per quest'ultimo non sembrano esserci particolari difficoltà, ma il Napoli nelle prossime settimane deciderà se chiudere per il 30enne portoghese o affondare per il 26enne tedesco.