Napoli, vicino il rinnovo di Zielinski. Milik vuole più fiducia

Rinnovo in vista per Piotr Zielinski con il Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista dovrebbe infatti firmare a breve il prolungamento, per mettere fine a una trattativa che dura da tempo.

Capitolo Milik - Discorso diverso invece per il centravanti polacco: la distanza tra le parti è considerevole sul fronte economico e l'attaccante chiede più fiducia.