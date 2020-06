Napoli, vigilia inedita: oggi rifinitura al San Paolo e ritiro in città

vedi letture

E' partito il conto alla rovescia per il ritorno in campo. Domani il Napoli affronterà l'Inter, subito in uno scontro diretto con in palio quella che sarebbe la terza finale di Coppa Italia dell'era De Laurentiis. Rino Gattuso, insieme al suo staff, in questi mesi ha fatto tutto ciò che poteva per portare la squadra nelle migliori condizioni possibili a giocarsi un trofeo, ma chiaramente la situazione è del tutto imprevedibile ed inedita. Più che la problematica di semifinale ed eventuale finale in pochi giorni, l'incognita riguarda il ritorno in campo dopo tre mesi, subito con match delicatissimi, senza intensità e condizione visto che solitamente in estate dopo uno stop del genere si riprende con non meno di 6-7 test amichevoli.

Per il rischio infortuni - già è ai box Manolas per un problema muscolare - l'ultima settimana è andata via senza carichi di nessun tipo, ma solo tanto lavoro di prevenzione oltre a quello tattico. Nonostante questo non sono mancati piccoli problemini con affaticamenti ad Allan, Fabian e Mertens che però dovrebbero comunque essere della partita. Altra difficoltà riguarderà riprendere confidenza con il proprio stadio ed anche con la spettralità delle porte chiuse: per questo il Napoli quest'oggi si allenerà al San Paolo, provando a trovare i giusti riferimenti ambientandosi ad un silenzio surreale. Altra novità riguarda il ritiro perché la squadra resterà insieme in un lussuoso hotel cittadino a Corso Vittorio Emanuele, con vista sul golfo, e non a Castel Volturno come accade praticamente da quasi tutta la gestione De Laurentiis.