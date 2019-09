Napoli, vigilia movimentata ed Ancelotti già mischia le carte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vigilia movimentata in casa Napoli. Ieri c'è stata la consegna dei nuovi spogliatoi del San Paolo - dopo una lotta contro il tempo - con Aurelio De Laurentiis arrivato nel pomeriggio al San Paolo, insieme al presidente della Regione De Luca ed esponenti del Comune (lunedì il club dovrebbe firmare la convenzione decennale per la gestione dell'impianto) con un'attenzione mediatica notevole dopo il comunicato durissimo di Ancelotti che in conferenza è tornato sull'argomento: "La mia è stata una esternazione fatta col cuore, dovevano esserci consegnati il 31 agosto perché al Napoli spettano gli arredi e se arrivi a questo punto senza la consegna allora arriva la mia amarezza e delusione. Lo stadio è stato rimodernato, avremo uno spogliatoio nuovo, ma ci si poteva pensare prima e non arrivare sempre con l'affanno. Non si può arredare una struttura così grande in un giorno", le parole di Ancelotti, proiettato però alla sfida con la Samp.

Il tecnico del Napoli ha recuperato Insigne, che però non dovrebbe partire dall'inizio dopo due allenamenti in gruppo, mentre è out Milik che potrebbe rientrare martedì. Le scelte per oggi saranno condizionate dalle condizioni dei nazionali - Lozano ad esempio ha svolto un solo allenamento in gruppo - ma anche dalle rotazioni inevitabili avendo martedì il Liverpool: "Lozano è arrivato ieri sera, si allena oggi ma non ha problemi. Poi con tutti a disposizione inizia questo ciclo di gare importante. Oggi la gara più importante è con la Samp - ha sottolineato Ancelotti -, non pensiamo al Liverpool. Con chi è rimasto abbiamo lavorato per sistemare alcune situazioni, ma posso comunicare già oggi che ci saranno rotazioni, come l'anno scorso, perché è indispensabile utilizzare tutti". Ha possibilità di partire titolare anche l'ultimo arrivato Fernando Llorente: "S'è presentato in ottime condizioni da ottimo professionista. Ha i 90 minuti? Dipende da quello che uno fa, da fermo io potrei farne anche 120. Se uno deve correre 90 minuti invece è un altro conto. E' a disposizione perché ha qualità e caratteristiche diverse da tutti gli altri. Non vi meravigliate se dovesse giocare dall'inizio". Potrebbe far coppia con Mertens mentre a sinistra nel 4-4-2 va verso una maglia da titolare Younes, con Callejon confermato a desta. A centrocampo possibile spazio per Elmas, con uno tra Zielinski e Fabian ed in difesa i laterali potrebbero essere Ghoulam e Malcuit per poi schierare martedì col Liverpool Mario Rui e Di Lorenzo.