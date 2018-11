Napoli, vincere 5-1 e mostrarsi deluso: Ancelotti e la mossa anti-PSG

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è chiamato a compiere l'impresa al San Paolo: battere il PSG ed a tutti gli effetti eliminarlo dalla competizione, considerando il successivo match interno con la Stella Rossa che darebbe a quel punto anche il conforto della matematica. Per farlo Carlo Ancelotti non lascia nulla al caso e la missione PSG è partita già al fischio finale di Napoli-Empoli. Nel post-partita il tecnico ha provato ad andare oltre il risultato, dando grandi meriti all'avversario come avviene raramente in Italia. "Il risultato dice che abbiamo fatto una grande partita, ma penso che l'Empoli abbia giocato meglio di noi - ha detto Ancelotti nel post-partita -, ha avuto più controllo di noi. Con la Roma avevamo fatto meglio, senza riuscire a vincere. Questa volta siamo stati esageratamente premiati, fino al 4-1 la gara era molto aperta ed eravamo in difficoltà". Parole dettate da qualche disattenzione difensiva di troppo, ma da parte di un Napoli alla quattordicesima formazione diversa su quattordici gare e con sei elementi di rilievo a riposo proprio per il PSG.

La mossa di Ancelotti, dopo un risultato così netto, è da inquadrare più nell'ottica di tenere la squadra in tensione e con i piedi per terra, come del resto ha invitato a fare pubblicamente in più interviste. Una strategia comunicativa di chi evidentemente conosce i limiti più che altro mentali di una squadra ancora incline a esaltarsi o deprimersi in base ai risultati, ma probabilmente anche di una piazza che in questo aspetto con Ancelotti sta provando a normalizzarsi. Del resto la gara era stata studiato proprio così, lasciare all'Empoli il possesso come accaduto col Sassuolo per andare a colpire dopo un recupero palla molto alto: da qui la scelta di schierare - proprio come accadde con i neroverdi - la coppia Diawara-Rog, recuperatori di palloni a cui del resto non si può chiedere un fraseggio di qualità. E proprio da qualche incertezza di troppo è partito il discorso di Ancelotti ieri alla squadra alla ripresa in vista del PSG: evidentemente il miglior modo per avvicinarsi alla super-sfida per chi la competizione la conosce come le proprie tasche.