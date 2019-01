© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciotto presenze, quattordici gol e due assist: è ottimo il rendimento di Vinicius, attaccante brasiliano del Napoli in prestito al Rio Ave in Portogallo. Le prestazioni del calciatore classe 1995 (compirà 24 anni a marzo) non sono passate inosservate. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il centravanti è destinato a lasciare il Portogallo per andare in Francia, in Ligue 1, al Monaco. Su di lui c'è anche lo Schalke 04 in Bundesliga. Occasioni per mettersi in mostra e riconquistare il Napoli.