© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura in Portogallo per l'attaccante del Napoli Vinícius Morais (23). Il brasiliano, messosi in mostra nel ritiro azzurro a Dimaro, è pronto a tornare nella penisola iberica per vestire la maglia del Rio Ave. Come riporta il quotidiano portoghese O Jogo, il club lusitano ha raggiunto l'accordo per avere la punta in prestito fino al termine della stagione. Nella passata annata sportiva, in Serie B portoghese, Vinícius ha realizzato 19 gol.