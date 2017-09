Napoli, virata su Inglese dopo le difficoltà per arrivare a Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli ha virato su Roberto Inglese dopo che, nella mattinata di ieri, il summit con il Sassuolo per Domenico Berardi aveva preso subito una brutta piega. Tra domanda e offerta - si legge sul quotidiano partenopeo Il Mattino - c'era un abisso che non poteva essere colmato in mezza giornata. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli si rifarà vivo, probabilmente.