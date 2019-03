Napoli, virus e infortuni: Ancelotti ringrazia la sosta

© foto di Insidefoto/Image Sport

"La pausa arriva al momento giusto e ci permette di recuperare qualcuno, siamo stati colpiti da un virus". Le parole di Carlo Ancelotti dopo la sfida vinta contro l'Udinese probabilmente sono state un po' sottovalutate. La sosta non poteva arrivare in un momento migliore: il Napoli ha affrontato l'Udinese con tanti giocatori debilitati ed ancora oggi, infatti, è vigile sulle condizioni di diversi azzurri ancora non al meglio, molti di questi impegnati anche con le proprie nazionali, con l'obiettivo di ripartire al meglio verso il tour de force decisivo per blindare il secondo posto e poi giocarsi tutto nei 180' con l'Arsenal.

Senza dieci nazionali, oltre ad infortunati ed acciaccati, Carlo Ancelotti ha concesso ai reduci quattro giorni per staccare la spina. Alla ripresa fissata per martedì si farà il punto anche su questo virus che ha colpito in tanti. A partire da Fabian che ha saltato il match con l'Udinese ed anche la prima con la Spagna, al punto da dover effettuare controlli in ospedale. Chi invece ha giocato con l'Udinese nonostante l'influenza è stato Kevin Malcuit mentre Adam Ounas - relegato in panchina - ha giocato con l'Algeria e quindi è recuperato. Non è stato risparmiato dal virus neanche Milik, come spiegato dal Ct della Polonia: "E' uscito al 45' perché nei giorni scorsi ha avuto la febbre" mentre Meret non è ancora al meglio, al punto che è rimasto in panchina nella prima gara dell'Under 21.

Per quanto riguarda gli infortunati, Lorenzo Insigne viaggia verso il recupero, ma non dovrebbe essere rischiato con la Roma, essendoci poi anche l'infrasettimanale con l'Empoli. Stesso discorso per David Ospina, che si riaggregherà alla ripresa e Vlad Chiriches, pronto a tornare prima alternativa a Maksimovic e Koulibaly, in attesa del ritorno di Raul Albiol, fermo dopo l'intervento di pulizia al tendine rotuleo del ginocchio e che ha messo nel mirino la sfida di ritorno all'Arsenal.