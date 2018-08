© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime notizie in merito ai portieri in casa Napoli. Alex Meret, nella giornata di domani, si sottoporrà a una visita di controllo per monitorare il suo processo di recupero dalla frattura al terzo medio dell’ulna sinistra rimediata a Dimaro. A riferirlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il portiere ex SPAL prosegue il recupero con l'obiettivo di iniziare, di fatto, la sua avventura al Napoli per davvero. Intanto, spiega ancora il quotidiano, resta aperto il ballottaggio tra gli altri estremi difensori a disposizione di Carlo Ancelotti, in vista dell'esordio stagionale al San Paolo contro il Milan. Orestis Karnezis non ha fatto male con la Lazio, ma c'è l'ultimo arrivato David Ospina pronto per l'esordio.