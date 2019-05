Napoli, vittoria a Ferrara: per Ancelotti note positive ed i soliti difetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli vince ed avvicina l'obiettivo 80 punti stilato da Ancelotti per tenere viva la squadra in questo finale di campionato senza più obiettivi, ma anche probabilmente per dare una connotazione diversa alla stagione. I partenopei danno continuità alla vittoria col Cagliari, conquistando i tre punti dalla sfida sul campo della Spal, mai facile e dove sono cadute quasi tutte le big. La vittoria arriva al termine di una prova convincente, ma come spesso accade concretizzata solo nel finale da un'invenzione di Mario Rui nel finale, dopo i soliti errori sotto porta ed il calo nel finale che sembrava aver compromesso nuovamente un risultato meritato abbondantemente controllando il match per una settantina di minuti.

Ancelotti può essere soddisfatto della vittoria, restando perfettamente allineato ai numeri del primo anno di Sarri, e di diversi segnali positivi dopo aver sperimentato nuovi accorgimenti, ma dovrà anche riflettere sui soliti limiti che si ripetono. Il primo tempo infatti è di ottimo livello, chiuso con percentuali altissime di possesso, oltre 10 tiri e 5 occasioni da gol a 0 ma senza finalizzare. Nella ripresa arriva il gol di Allan, sperimentato come terzo centrale in fase di costruzione, per poi sganciarsi, ma il Napoli non chiude la partita, subisce il pareggio per una ingenuità del giovane Luperto e finisce per salvarsi solo grazie a Meret in dieci minuti di sbandamento. Emblematiche nel post le parole di Davide Ancelotti: "E' stata una gara specchio di quello che siamo, creiamo molto, ma siamo poco precisi negli ultimi metri. Finire 0-0 quel primo tempo è un limite, bisogna finalizzare. Poi loro hanno messo un attaccante in più e ci siamo abbassati, così è arrivato l'1-1. Nella reazione abbiamo trovato il gol che ci dà la meritata vittoria, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione".