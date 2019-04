Napoli, vittoria e Champions aritmetica con l'assurda contestazione ultrà

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è tornato alla vittoria, dando indicazioni positive in molti elementi in vista dell'anno prossimo, blindando il secondo posto e soprattutto raggiungendo l'aritmetica per la quarta partecipazione alla Champions di fila. Un piazzamento mai da sottovalutare, come rivendicato da Ancelotti alla vigilia, considerando anche le premesse estive ed i tanti esperti ed organi di stampa che in quei giorni piazzarono un Napoli dal quinto posto in giù. Tante le note positive, dall'approccio giusto della squadra all'81esima rete di Mertens che è valsa l'aggancio a Maradona e soprattutto la prova e la straordinaria rete di Younes, elemento in grande crescita dopo l'infortunio e di sicuro affidamento anche in vista della prossima stagione.

La giornata è stata però macchiata da un clima eccessivamente negativo intorno alla squadra e da una contestazione ultrà - a partire dagli striscioni della vigilia che hanno sorpreso Ancelotti - e che in realtà in pochi in città hanno condiviso. Al termine della gara di Frosinone la situazione è andata persino oltre: gli azzurri sono andati a ringraziare i tifosi del settore ospiti, tra gli applausi, ma gli ultrà sulle balaustre hanno deciso di rifiutare le maglie, rimandando indietro quella Callejon, costretto dunque a raccogliere la maglia delle 300 presenze in azzurre ed a ritornare a testa bassa negli spogliatoi tra l'incredulità di Mertens e Koulibaly. Gesto che ha indignato l'intera tifoseria sui social, portando tutti i club Napoli d'Italia e del mondo a diramare un comunicato congiunto per prendere le distanze. Ancora più incomprensibile considerando che ha riguardato uno dei giocatori simbolo per attaccamento alla maglia e che, non a caso, con l'assenza di Insigne ha indossato la fascia di capitano. "I giocatori erano un po' dispiaciuti - ha ammesso Ancelotti nel post-partita -. Resto sorpreso anche io, a questi giocatori si può rimproverare di tutto, ma non impegno e professionalità. Non solo quest'anno, ma anche negli anni scorsi mi è sembrato irreprensibile. E' una sorpresa per me".