Napoli, vittoria e crescita verticale: 21 titolari e calendario duro alle spalle

Il Napoli vince e continua a lanciare messaggi di crescita estremamente positivi. La vittoria contro il Sassuolo va al di là dei due gol realizzati e dei tre punti aggiunti in classifica - restando a punteggio pieno come rendimento casalingo - perché Carlo Ancelotti nonostante la sosta propone ben 8 cambi rispetto all'undici vittorioso sul Liverpool, vede la squadra non snaturarsi e che domina sin dai primi minuti, seppur sprecando troppo sotto rete e lasciando la gara in bilico dal punto di vista numerico. I segnali non possono che essere improntati all'ottimismo perché la squadra assimila partita dopo partita i dettami tattici di un gioco più diretto e verticale nonostante ieri siano diventati 21 i giocatori schierati almeno una volta dall'inizio, ovvero tutti quelli a disposizione, aspettando il rientro imminente di Meret e Ghoulam, oltre a Younes e Chiriches.

Ancelotti si presenta con tante novità, alcune assolute come Verdi seconda punta in coppia con Mertens, Ounas a sinistra ed una coppia di centrali di centrocampo composta da Diawara e Rog (tra i migliori). Spazio anche per Malcuit a destra, con Hysaj spostato a sinistra, Zielinski a destra (in una mediana con l'età media di circa 22 anni), ma il Napoli non ne risente minimamente e con quattro giocatori offensivi di grande strappo tra punte e esterni offensivi manda in tilt il Sassuolo recuperando tanti palloni nella trequarti avversaria. Manca il colpo del ko nei primi 25' per sancire una superiorità netto, ma il Napoli controlla bene fino alla ripresa, quando la gara si apre, arriva qualche tentativo da fuori dei neroverdi prima della perla di Insigne, la settima in stagione confermandosi quasi immarcabile da seconda punta. Il Napoli si mette alle spalle un tour de force dispendioso ed un calendario complicatissimo. Al rientro inizierà invece a sorridere: delle prossime undici gare fino al 29 dicembre affronterà 9 squadre della parte destra della classifica.