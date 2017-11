Napoli, Vrsaljko la priorità per la fascia. Due le alternative

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo Sime Vrsaljko (25), ma non solo. Perché se il Napoli ha messo il croato in cima alla propria lista per gennaio, è anche vero che il ds Cristiano Giuntoli ha trovato valide alternative all'ex Sassuolo e Genoa. Il Mattino in edicola scrive che nel mirino, qualora l'affare Vrsaljko con l'Atletico Madrid non dovesse decollare, ci sono anche i vari Giuseppe Pezzella (19) dell'Udinese e Antonio Barreca (22) del Torino.