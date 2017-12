Napoli, Wilshere obiettivo. E' in scadenza a giugno 2018 con l'Arsenal

Un nuovo e ambizioso obiettivo per il Napoli di Cristiano Giuntoli. Stando a quanto scrive il Daily Mirror, il Napoli sarebbe pronto a formulare un offerta all’Arsenal già a gennaio per arrivare a Jack Wilshere. Il centrocampista inglese è in scadenza di contratto a giugno e fino ad ora i tentativi di rinnovo dei Gunners sono andati a vuoto.