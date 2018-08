Napoli, Younes: "Altra grande prestazione e grande rimonta"

ROMA, STROOTMAN VERSO IL MARSIGLIA E DI FRANCESCO CONFERMA: “LA TRATTATIVA C’È”. TORINO, CAIRO SU IAGO FALQUE: “RESTA”. INTER, AUSILIO SU JOAO MARIO: “PUÒ RIMANERE” - Kevin Strootman e la Roma, è addio. Il centrocampista sta per lasciare i giallorossi. Direzione Ligue 1. Direzione...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 agosto

Ibra e la squalifica per il no all'All-Star Game: "Ridicolo, ci perdono loro"

MLS, Ashley Cole in gol ma non basta ai Galaxy

Rubio Nu, l'ex interista Gamarra può tornare in campo a 47 anni

New York City, il contratto di Villa non sarà rinnovato: possibile ritiro

USA, l'ex Everton Moyes candidato per il ruolo di commissario tecnico

Ibrahimovic si rifiuta a scendere in campo sul sintetico, Galaxy travolti

Al-Nasr, dal Fenerbahce arriva Giuliano per 11 milioni

Torres ritrova Iniesta in Giappone: "Cominciammo insieme a 15 anni"

Sydney FC, colpo in attacco: preso Siem de Jong dall'Ajax

New York City, Villa: "Addio? Pronto a restare se parleremo di rinnovo"

Al-Hilal, colpo in attacco con Gomis

Le polemiche di gennaio sono un ricordo: Amin Younes si sente ormai un calciatore azzurro e oggi ha pubblicato un nuovo messaggio su Twitter mostrandosi di fronte ad un panorama partenopeo. Queste le sue parole: "Mi godo la città di Napoli dopo aver assistito a una grande prestazione della mia squadra con un'altra rimonta. Non vedo l'ora di scendere in campo con i ragazzi!".

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy