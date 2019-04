Napoli, Younes conquista la conferma e si candida per il post Insigne

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amin Younes si è conquistato la conferma in vista della prossima stagione, grazie alla prestazione contro al Frosinone ma anche grazie a una crescita costante vista e premiata dal tecnico Ancelotti. Il tedesco è una delle potenziali soluzioni in caso di eventuale addio di Insigne, visto che per i colpi che ha dimostrato di avere, in prospettiva, anche il ruolo di titolare potrebbe essere nelle sue corde. A riportarlo è Il Mattino.