Amin Younes torna ad allenarsi col Napoli. Ieri l'esterno tedesco ha fatto il suo rientro in gruppo e sui social ha festeggiato l'aver ritrovato i propri compagni: "Felice di essere tornato con la squadra".

💥🏆 Sii, straight success on my return to team training 😂 Felice di essere tornato con la squadra 🙌🏼 #allenamento #vincitori #alhamdulillah #ForzaNapoliSempre @sscnapoli pic.twitter.com/wC6Yxk1aKD

— Amin Younes (@AminYounes11) 27 febbraio 2019