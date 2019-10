© foto di Insidefoto/Image Sport

Amin Younes, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara contro il Salisburgo: "Quella di domani sarà una partita importante e difficile contro una squadra forte. Mi sento bene, contro il Verona ho fatto una buona partita ma per me è importante giocare, in modo da migliorare".

Vi potrebbe bastare il pareggio?

"No, vincere è fondamentale, anche se sarà una partita difficile contro una squadra che attaccherà molto".