Napoli, Younes in Belgio: "Tornerò più forte di prima, molto presto"

Amin Younes, poco utilizzato fino ad ora dal Napoli, si trova in Belgio in questo momento per recuperare dal suo lungo infortunio. Con un post social il tedesco ha fatto sapere che presto tornerà in forma per essere protagonista con la maglia azzurra: "In Belgio per trovare più costanza dopo il mio lungo infortunio. Tornerò più forte di prima molto presto, non vedo l'ora di giocare le prossime partite col Napoli".

Spending some days in Belgium 🇧🇪 at @movetocure to get more stability after my long injury. I’ll be back stronger soon, really looking forward to my next games with @sscnapoli 💪🏼 #ForzaNapoliSempre #workmode #rehabilitation #balance pic.twitter.com/kcTqd276Mm — Amin Younes (@AminYounes11) 6 febbraio 2019