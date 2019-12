© foto di Insidefoto/Image Sport

Con l'apertura del mercato, saranno diverse le operazioni da gestire in casa Napoli. Non solo acquisti, sarà importante anche il capitolo cessioni. Secondo Tuttosport, infatti, sono due i nomi in particolare. L’attaccante che ora potrebbe andare via è Llorente, richiesto da Conte all’Inter come vice Lukaku. L'altro è Younes, che potrebbe chiedere di essere ceduto in Bundesliga (così come Gaetano che ha bisogno di trovare continuità).