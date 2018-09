Napoli, Younes (out per infortunio) unico escluso dalla lista Champions

Amin Younes l'unico nome di spessore assente dalla lista UEFA del Napoli. In attesa del comunicato ufficiale, TuttoNapoli.net anticipa che il calciatore tedesco - attualmente ai box per infortunio e costretto a restare fuori per diversi mesi - è l'unico escluso.

Insigne e Luperto sono stati inseriti nella lista dedicata ai calciatori provenienti dal settore giovanile, Diawara invece è stato incluso nella lista B perché nato dopo il 1° gennaio 1997. Tra gli 'italiani', oltre a Verdi e Meret, anche Hamsik, Zielinski e Hysaj, considerati tali per essere cresciuti nel vivaio di un club del nostro paese.