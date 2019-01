Il rientro in campo dopo l'infortunio non ha cambiato le sorti dell'avventura azzurra di Amin Younes, iniziata male e proseguita in modo anonimo (13 minuti in campo, compreso il recupero, contro il Sassuolo in Coppa Italia), poi niente Lazio e niente Milan. E’ ancora in ritardo di condizione, dopo l’intervento al tendine di Achille della gamba sinistra, ed ha quindi la necessità di essere recuperato pienamente. Ha qualche richiesta dalla Germania e dall’Italia, possibile che in questi ultimi due giorni anche il tedesco potrebbe muoversi: sono queste le ultime rivelate dal Corriere dello Sport.