© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amin Younes potrebbe tornare in patria. Secondo quanto riferito da Il Mattino, l'esterno tedesco del Napoli, che in Italia piace al Sassuolo, ha diversi estimatori in Bundesliga. Nello specifico, sulle sue tracce vi sono Colonia e Werder Brema. Con la sua cessione, i partenopei tornerebbero sul mercato alla caccia di un altro esterno: da qui, il ritorno di fiamma per Politano. .