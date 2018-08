Napoli, Younes: "Una vittoria che mi spinge ancora di più a tornare"

Anche Amin Younes, attualmente fermo ai box a causa di un infortunio al tendine d'Achille, ha fatto i complimenti al suo Napoli per la vittoria di ieri contro la Lazio. Questo il suo messaggio su Twitter: "Bravo, Napoli! La partenza non poteva essere migliore. Questo mi spinge ancora di più in vista del mio ritorno".

Bravo, @sscnapoli! The start couldn't have been better ⚽⚽ Makes me look forward to my return even more 🤗#ForzaNapoliSempre #LazioNapoli

— Amin Younes (@AminYounes11) 18 agosto 2018