Napoli, Younes verso la conferma: scommessa vinta da Ancelotti

Ancora una vittoria per il Napoli, ancora un gol per Amin Younes. Anche ieri prestazione di ottimo livello per l'ex Ajax, che dopo il gol contro l'Udinese infilato ancora una volta in rete, testimoniando un momento di forma eccellente ed un segnale incoraggiante in vista del finale di stagione. Dopo tante gatte da pelare, per Younes il campo ha riservato al momento soltanto segnali positivi: due gol i due partite, diversi spunti interessanti e, come scrive oggi Il Mattino, la strada spianata verso la riconferma in azzurro. I prossimi mesi, infatti, saranno determinanti per capire il destino del giocatore. Caparbio, determinato, preciso: Younes sta dimostrando diverse qualità in questi primi minuti di azzurro, sopratutto a livello caratteriale. Ancelotti, a giusta ragione, lo ha aspettato e poi lanciato al momento opportuno, di fatto vincendo la scommessa sul giocatore tedesco.