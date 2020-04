Napoli, Zidane è il principale ostacolo al trasferimento di Fabian Ruiz al Real Madrid

vedi letture

Fabian Ruiz sogna il Real Madrid, ma Zinedine Zidane si aspetta altri rinforzi a centrocampo. Come riporta il portale spagnolo Bernabéu Digital, il tecnico dei blancos avrebbe infatti indicato come prioritari alla propria dirigenza gli acquisti di Paul Pogba ed Eduardo Camavinga, rispettivamente da Manchester United e Rennes. Due giocatori che, a detta di Zizou, sarebbero più funzionali al suo progetto tecnico-tattico rispetto all'ex centrocampista del Betis. Ciò non toglie comunque che, all'interno della società merengue (Florentino Perez in primis), gli estimatori del talento del Napoli continuino a essere numerosi. A Madrid così come a Barcellona.