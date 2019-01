Napoli, Zielinski: "Abbiamo una grande rosa. Milik continuerà a segnare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo il convincente successo per 2-1 sulla Lazio: "Abbiamo fatto un’ottima partita e abbiamo vinto, questo è quello che conta. Abbiamo giocato bene, dobbiamo continuare su questa strada, vogliamo vincere più partite possibili. Stiamo tutti bene, Diawara aveva un piccolo problema, lo ha segnalato al nostro staff così il mister mi ha spostato in mezzo al campo. Mi trovo bene sia in quella posizione che da esterno. Oggi mancavano giocatori importanti per noi, ma siamo tanti, e tutti quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo, abbiamo una rosa competitiva. Milik? Arek lo conosco da tanto tempo, ogni volta che è sceso in campo quest’anno ha dimostrato quello che sa fare, ha fatto gol importantissimi per il Napoli e sono convinto che ne farà tanti altri".