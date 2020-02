vedi letture

Napoli, Zielinski al 45': "Continuiamo così, possiamo far male all'Inter"

All'intervallo è 0-0 tra Inter e Napoli. Durante la pausa Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Peccato che ho sprecato l'occasione nel finale, ma abbiamo fatto una grandissima azione. Stiamo bene, continuiamo a far bene perché possiamo far male. Noi giochiamo sempre per vincere. Nel secondo tempo cercheremo di fare gol".