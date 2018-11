Napoli, Zielinski ammette: "Mi manca continuità. PSG? Non ci pensiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dal match con l'Empoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi gioco contro mia ex squadra, quindi sono contento. PSG? Ci pensiamo dopo questa partita con l'Empoli, una squadra con qualità, dobbiamo restare attenti e vincere questa partita".

In cosa devi migliorare? "Penso nella continuità. Sono partito forte, poi sono calato ma ora mi sto riprendendo. Mi manca la continuità, spero che da qui a fine stagione non ci saranno più momenti in cui gioco peggio".