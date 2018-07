Napoli, Zielinski: "Ancelotti forte e vincente: il nostro Cristiano Ronaldo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni del quotidiano Il Roma, Piotr Zielinski ha definito Carlo Ancelotti il Cristiano Ronaldo del Napoli: "Campionato? Secondo me partiamo tutti da zero. Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte al mondo, da piccolo in camera avevo i poster del Real e tifavo per lui, ora però un po’ meno. Spero davvero che il Napoli riesca a battere Ronaldo e la Juventus. Se il Napoli è da Scudetto? Certo, sono sicuro che se lottiamo come sappiamo possiamo arrivare fino in fondo, anche perché abbiamo un allenatore forte e vincente come Carlo Ancelotti: lui è il nostro Cristiano Ronaldo“.