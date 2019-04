Napoli, Zielinski: "Avvio inspiegabile, ma in casa possiamo battere tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dopo la sconfitta rimediata in casa dell'Arsenal è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E' difficile da spiegare, non abbiamo giocato come sapevamo. Eravamo messi male in campo, non come dovevamo. Abbiamo fatto fatica a creare occasioni, dovevamo farci vedere di più dietro la loro linea di centrocampo. Nel primo tempo non siamo riusciti a farlo, nella ripresa è andata molto meglio e abbiamo creato diverse occasioni pericolose".

Sul ritorno: "I nostri tifosi ci daranno una mano. Al San Paolo abbiamo vinto col Liverpool, possiamo farlo con chiunque. Il 2-0 non chiude i giochi, al ritorno faremo di tutto per vincere e passare al prossimo turno".