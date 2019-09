© foto di Insidefoto/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport di due prossimi avversari attualmente sotto la luce dei riflettori:

Balotelli sarà il vostro prossimo avversario, cosa pensa di lui?

"E' un giocatore che mi è sempre piaciuto. E' un grandissimo calciatore. A tratti ha dimostrato il suo valore. Contro la Juve ha fatto abbastanza bene ma è sempre pericoloso".

Cosa ne pensa di Tonali?

"Per come si muove e per la tranquillità che dimostra penso che abbia un grande futuro davanti a sé. Diventerà un campione".