Napoli, Zielinski blindato: il rinnovo con gli azzurri dopo la ripresa delle attività

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che il Napoli sarebbe vicino al rinnovo di Piotr Zielinski. Alla ripresa delle attività, si legge sulla rosea oggi in edicola, Aureli oDe Laurentiis convocherà il giocatore: sul tavolo un contratto da 2,5 milioni fino all'estate del 2024 pronto per essere firmato, più di un raddoppio per il polacco ex Udinese.