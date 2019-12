Napoli, Zielinski: "Ci mancava serenità. Con Gattuso spero vada meglio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna chiudere con questi risultati negativi, fin qui la stagione non è stata positiva. Dobbiamo guardare avanti e vincere il più possibile. E' difficile da spiegare perché in Champions League facciamo bene e male in campionato, ma diamo sempre il massimo. Speriamo che da domenica possiamo ripartire e far divertire i nostri tifosi".

Come vi trovare con Gattuso e di chi sono le colpe di questo inizio di stagione e dell'addio di Ancelotti?

"Gattuso è carichissimo, ha voglia di dimostrare il suo valore. Gli abbiamo dato la nostra disponibilità, ci mette intensità e faremo bene. Colpe? La maggior parte è nostra. C'erano partite che volevamo vincere, ma non eravamo cattivi al punto giusto. Ci mancava tranquillità, abbiamo perso punti e ora vogliamo recuperare".

In Champions avete pescato il Barcellona, non proprio un avversario semplice da affrontare.

"Siamo una grande squadra e possiamo giocarcela con chiunque, lo abbiamo dimostrato col Liverpool. Saranno due partite bellissime, speriamo di vincere e passare il turno".

Il nuovo cambio di modulo e il ritorno al 4-3-3 cosa vi può dare?

"Con il Parma abbiamo visto già qualcosa di buono, in passato ci siamo divertiti e speriamo che con Gattuso vada meglio. Nel 4-3-3 mi sento nel mio ruolo preferito, la mezzala sinistra".

A che punto siamo con il rinnovo di contratto?

"Di questo si preoccupa il mio agente. Ne parliamo da tempo, ma io penso al campo".

Sta pensando alla Nazionale?

"Spero prima di poter far bene col Napoli per far divertire la gente".