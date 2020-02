vedi letture

Napoli, Zielinski: "Con Gattuso è cambiato qualcosa"

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato a Mediaset, dopo il match contro il Barcellona, pareggiato per 1-1. Queste le sue parole: "Siamo usciti per fare la nostra partita. A volte ci siamo abbassati un po' troppo ma in generale abbiamo fatto bene, abbiamo tanta qualità nella nostra rosa ed un grandissimo allenatore. Dopo il cambio in panchina qualcosina è cambiato".