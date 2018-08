Napoli, Zielinski: "Due vittorie importanti, ma siamo ancora all'inizio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo Napoli-Milan 3-2 l’azzurro Piotr Zielinski: “Non siamo entrati molto bene in campo, abbiamo lasciato troppo spazio al Milan e creato poco. Nel secondo tempo siamo venuti fuori, abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra e che possiamo ribaltare tutti i risultati. Sono due vittorie importantissime, siamo all’inizio, non dobbiamo pensare ancora a niente. Dobbiamo fare bene ogni settimana e arrivare fino in fondo. Se mi sento uno degli undici? Ci sentiamo tutti importanti, Carlo Ancelotti ci ha detto che lo siamo e che se stiamo bene siamo tutti utili. Sono felice di aver dato il mio contributo, ma in panchina abbiamo tanti giocatori interessanti. Tante persone mi dicono che devo credere di più in me, devo sfruttare al meglio le mie qualità. Da piccolo mio padre mi ha insegnato a usare entrambi i piedi, io sono destro ma mi hanno fatto usare anche il sinistro. Abbiamo tanti giocatori in squadra che usano entrambi i piedi, sono contento di aver fatto gol con entrambi”.