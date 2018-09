Napoli, Zielinski: "È mancata la cattiveria. Non temiamo nessuno"

Fonte: TuttoNapoli.net

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia dopo il pareggio esterno contro la Stella Rossa: "Abbiamo sbagliato un po’ troppo negli ultimi 20 metri e nell’ultimo passaggio, in quella zona di campo vanno fatte le scelte giuste, abbiamo creato tanto, dovevamo essere più cattivi e buttarla dentro. Siamo solo all’inizio della competizione, volevamo vincere a tutti i costi oggi perché ci servono questi punti, ma ci sono altre partite da giocare, in casa davanti al nostro pubblico siamo sempre pericolosi, non abbiamo paura di nessuno. Fabian? E' un grande giocatore, ha tecnica, ha tutto per far giocare bene la nostra squadra. Sul ruolo? Sono partito più avanzato, poi quando è uscito Allan il mister mi ha spostato un po’ più dietro, indipendentemente dalla posizione cerco di fare sempre meglio".