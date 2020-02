Napoli, Zielinski è rinato: può rinnovare il contratto, appuntamento ai primi di marzo

vedi letture

Piotr Zielinski potrebbe ritornare a essere centrale nel progetto Napoli. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2021 ma è possibile un ritocco contrattuale - ora guadagna 2,1 milioni di euro - con un prolungamento. Come spiega Il Mattino manca ancora un accordo, ma ai primi di marzo c'è in agenda un contatto fra le parti per capire se ci sono i margini per la firma.