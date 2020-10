Napoli, Zielinski ed Elmas negativi ma ancora indisponibili: prima le visite mediche

Sono guariti, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Finalmente, verrebbe da dire, visto che sono passati ben ventuno giorno da quando avevano contratto il Covid-19. Ieri, però, è arrivata la bella notizia e i due centrocampisti azzurri ne sono stati felici. Nessuno dei due però è stato inserito nella lista dei convocati per il Benevento, com'è scontato che sia e come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno.



Prima le visite. Sia Zielinski che Elmas prima di tornare a disposizione di Rino Gattuso dovranno sottoporsi a delle visite mediche specifiche. In questi giorni di isolamento domiciliare si sono allenati a casa, cercando di non perdere la buona forma mostrata prima di risultare positivi al coronavirus, e adesso si comincia a sfogliare il calendario per capire quando poter rientrare.