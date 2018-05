Napoli, Zielinski firma il rinnovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Piotr Zielinski, 24 anni compiuti proprio oggi, dopo la gara con il Crotone, si recherà in Polonia con un volo privato, insieme con il connazionale Milik. Tornerà mercoledì in Italia e negli uffici della Filmauro firmerà il suo rinnovo fino al 2023 (2,2 milioni di euro di base fissa, fino ai 2,5 compreso bonus) ed eliminazione della clausola risolutiva di 63 milioni di euro valida per l’estero, riporta il Corriere del Mezzogiorno. Le parti si erano già incontrate in aprile per gettare le basi dell’accordo e ora hanno trovato la quadra con reciproca soddisfazione. Zielinski rappresenta il futuro per il Napoli che vuole così blindarlo prima dei mondiali, onde evitare assalti in caso di grandi prestazioni.